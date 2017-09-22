Гройсман рассказал о создании и финансировании системы поддержки национального экспорта

Премьер-министр Владимир Гройсман не разделяет оценки, что проект госбюджета на 2018 год не отражает интерес правительства к развитию национального промышленного сектора и поддержке экспорта.

В ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, реагируя на вопрос народного депутата от "Радикальной партии" Виктора Галасюка о несбалансированности расходов проекта бюджета на закупку импорта и поддержку экспорта, глава правительства заявил: "Не нужно ставить нам штампы". "Мы сегодня через систему ProZorro абсолютно полностью воспринимаем именно внутреннего производителя", - сказал В.Гройсман.

Поясняя закрепленные в проекте основного финансового закона страны параметры финансирования экспортно-кредитного агентства (ЭКА) в 2018 году, премьер заявил, что предусмотренные в проекте 200 млн грн будут направлены только на создание агентства, а потребность в финансировании деятельности ЭКА и всей национальной системы поддержки экспорта будет определяться позже.

"200 млн грн – это для создания, это не для его (ЭКА-ИФ) деятельности. Мы его создадим, и должны сделать ТЭО (технико-экономическое обоснование-ИФ), сколько нужно финансирования, чтобы система работала", - сказал он.

Премьер заверил, что не менее парламентариев заинтересован в обеспечении условий для развития в стране конкурентного отечественного промышленного сектора и создания высокооплачиваемых рабочих мест. "Я не меньше присутствующих в зале людей понимаю значимость создания национального конкурентного продукта. Достаточно инновационного, достаточно конкурентного", - сказал он.

Как сообщалось, создание ЭКА предусмотрено подписанным в декабре 2016 года указом президента "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта". Согласно закону, ЭКА создается в форме публичного акционерного общества, учредителем и акционером с долей 50% +1 акция выступает Кабмин.

В сферу деятельности агентства входит поддержка экспорта работ, услуг украинского происхождения, а также ряда товарных групп перерабатывающей промышленности. К основным задачам ЭКА отнесена защита украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением внешнеэкономических договоров, путем страхования, перестрахования и гарантирования.

В 2017 году бюджетное финансирование ЭКА было заблокировано Нацбанком, мотивировавшим свою позицию отсутствием позитивного опыта работы подобных институтов в соседних странах, а также наличием в Украине специализированного Укрэксимбанка.

При этом Меморандум о сотрудничестве с МВФ содержит пункт о том, что правительство воздержится от обеспечения деятельности ЭКА, пока все соответствующие расходы и потребности в капитале на последующие три года не будут определены на основании независимой оценки и включены в госбюджет. Ранее МЭРТ планировало предусмотреть на создание ЭКА в бюджете 345 млн грн.