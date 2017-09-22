Экономика

15:45 22.09.2017

Cadogan увеличивает уставный капитал на 2%

Cadogan Petroleum plc, британская нефтегазовая компания с активами в Украине, выпустила 4,6 млн акций номинальной стоимостью 0,03 фунта каждая, сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи.

Акции по цене 0,0825 фунта за штуку перейдут в собственность гендиректора компании Гвидо Микелотти (Guido Michelotti) в качестве оплаты его "бонусов" за 2015-2016 гг (за этот период ему прилагаются бонусы на EUR 431 тыс.).

После увеличения уставный капитал компании будет насчитывать 235,7 млн акций.

Как сообщалось, Cadogan занимается разработкой месторождений в Восточной и Западной Украине, в частности Дебеславецкого и Черемхивского месторождений.

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