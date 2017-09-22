Экономика

15:09 22.09.2017

Набсовет "ДТЭК Энерго" утвердил Сахарука гендиректором компании

Наблюдательный совет "ДТЭК Энерго" назначил генеральным директором Дмитрия Сахарука, сообщила пресс-служба компании.

Д,Сахарук исполнял обязанности гендиректора компании с октября 2016 года, а в ДТЭК пришел в марте 2010 года на позицию заместителя руководителя дирекции по правовому обеспечению.

"Задача Дмитрия Сахарука в "ДТЭК Энерго" – обеспечить все возможное, чтобы угольная генерация Украины минимизировала свою зависимость от внешних рынков. Дмитрию предстоит реализовать ряд важнейших проектов по стабилизации работы рынка электрической энергии и подготовке к работе в условиях нового рынка", - приводятся в сообщении слова генерального директора "ДТЭК" Максима Тимченко.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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