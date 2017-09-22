Харьковская обладминистрация подписала три меморандума о сотрудничестве с международными организациями

В рамках IX Международного экономического форума "Инвестиции. Инновации. Харьковские инициативы" в пятницу в Харькове состоялось подписание трех меморандумов о сотрудничестве Харьковской областной государственной администрации и международных организаций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", два подписанных документа (меморандум о сотрудничестве между обладминистрацией, Ассоциацией частных работодателей и Международным советом шведской промышленности (NIR) и меморандум о сотрудничестве между обладминистрацией, Ассоциацией частных работодателей и Украинско-немецким фондом) предусматривают проектную поддержку малого и среднего бизнеса.

Третий меморандум предполагает сотрудничество между Харьковской обладминистрацией и Украинской ассоциацией шелкового пути "SilkLink", помогающей составлять инвестпроекты в соответствии с требованиями китайской стороны.

Кроме того, на форуме были подписаны меморандумы о расширении сотрудничества между Харьковским национальным техническим университетом сельского хозяйства и ООО "Укрфарминг" (официальным дистрибьютором производителя агротехники, компании "Case IH"), а также о стратегическом партнерстве между "Харьковским тракторным заводом" и НТУ "ХПИ".