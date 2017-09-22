Экономика

15:05 22.09.2017

Харьковская обладминистрация подписала три меморандума о сотрудничестве с международными организациями

В рамках IX Международного экономического форума "Инвестиции. Инновации. Харьковские инициативы" в пятницу в Харькове состоялось подписание трех меморандумов о сотрудничестве Харьковской областной государственной администрации и международных организаций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", два подписанных документа (меморандум о сотрудничестве между обладминистрацией, Ассоциацией частных работодателей и Международным советом шведской промышленности (NIR) и меморандум о сотрудничестве между обладминистрацией, Ассоциацией частных работодателей и Украинско-немецким фондом) предусматривают проектную поддержку малого и среднего бизнеса.

Третий меморандум предполагает сотрудничество между Харьковской обладминистрацией и Украинской ассоциацией шелкового пути "SilkLink", помогающей составлять инвестпроекты в соответствии с требованиями китайской стороны.

Кроме того, на форуме были подписаны меморандумы о расширении сотрудничества между Харьковским национальным техническим университетом сельского хозяйства и ООО "Укрфарминг" (официальным дистрибьютором производителя агротехники, компании "Case IH"), а также о стратегическом партнерстве между "Харьковским тракторным заводом" и НТУ "ХПИ".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Ярославский намерен в ближайшее время подать в НБУ документы на покупку Проминвестбанка

Заявка на транзит ГТС Украины по словацкому направлению после завершения ремонта Nord Stream снизилась почти на 20%

Минфин готовит предложения по снижению ренты для новых газовых скважин

Вступил в силу Порядок проведения тендера на 4G - НКРСИ

ГПЗКУ ввела запрет на торговлю с оффшорными компаниями

ПОСЛЕДНЕЕ

Cadogan увеличивает уставный капитал на 2%

Ярославский: Легализация игорного бизнеса поможет наполнить бюджет

Набсовет "ДТЭК Энерго" утвердил Сахарука гендиректором компании

Сбербанк выйдет из ряда стран присутствия в Европе

Корпорация "УкрАВТО" планирует выйти на рынок тракторов с корейскими LS

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5655.html
РЕКЛАМА