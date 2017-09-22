НБУ намерен в октябре запустить пилотную версию кредитного реестра заемщиков

Национальный банк Украины (НБУ) намерен запустить тестовую версию кредитного реестра заемщиков в октябре, сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.

"Сегодня мы создаем кредитный реестр, который Нацбанк намерен запустить фактически в октябре, в надежде на то, что будет принят соответствующий закон и к нему будет доступ всего рынка", - сказала она во время ежегодного Украинского финансового форума в Одессе, организованного инвестгруппой ICU 21-22 сентября.

Замглавы центробанка выразила уверенность, что после раскрытия в реестре всех плохих заемщиков ни один банк с ними работать не будет. "Репутационные вопросы… они касаются не только банков, они касаются и бизнеса, особенно, если этот бизнес владеет банком", - отметила она.

Помимо этого, добавила Е.Рожкова, центробанк намерен применить имеющиеся рычаги влияния на таких заемщиков.

"У нас есть четкий план, как принудительно заставить заемщиков идти на диалог, идти на реструктуризацию. Несколько усложняют ситуацию налоговые вопросы, тем не менее, сегодня созданы все предпосылки для такого диалога", - сказала замглавы НБУ.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 30 августа проектом внесения изменений в некоторые законодательные акты относительно создания и ведения кредитного реестра предоставил центробанку полномочия на создание и ведение такого реестра.

Центробанк сможет получать от банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц определенную законом информацию о юридических и физических лицах-сторонах кредитных операций; использовать такую информацию для банковского регулирования и надзора; предоставлять банкам и бюро кредитных историй определенную законопроектом информацию из реестра.

Помимо этого, Нацбанк сможет устанавливать определенные уровни задолженности заемщика перед банком, при превышении которых банк должен будет направить в кредитный реестр информацию о проведении кредитной операции с таким клиентом.

Законопроект также регулирует правовые основания для раскрытия центробанком информации из реестра, которая будет предоставляться банкам и бюро кредитных историй и содержать банковскую тайну.

Нормы законопроекта также предусматривают, что должник-клиент банка будет иметь право доступа к информации о себе и право требовать внесение изменений в такую информацию в случае несогласия с ее содержанием.

Ранее, в середине сентября 2015 года, группа депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно создания и ведения кредитного реестра НБУ" (№3111).

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что Украина обязуется создать в Нацбанке кредитный реестр в рамках Меморандума о сотрудничестве с МВФ для улучшения оценки банками кредитного риска, сокращения доли проблемных кредитов. Введение в законодательное поле предлагаемых изменений позволит осуществлять мониторинг концентрации кредитного риска, усилить мониторинг крупных бизнес-групп, в частности, связанных с владельцами банков.

В то же время представители ассоциаций кредитных бюро выступили против идеи создания кредитного реестра НБУ, поскольку, по их мнению, это может привести к монополии регулятора на рынке кредитных историй.

Как сообщается на веб-сайте Верховной Рады, в конце ноября 2016 года проект закона №3111 был отозван. Вместе с тем в середине июня 2017 года заместитель главы НБУ Е.Рожкова заявила о намерении центробанка запустить тестовую версию кредитного реестра заемщиков к концу года.