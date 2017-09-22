Экономика

13:19 22.09.2017

Минфин готовит предложения по снижению ренты для новых газовых скважин

Министерство финансов Украины готовит предложения по снижению ренты для новых газовых скважин, сообщил глава ведомства Александр Данилюк на заседании парламента в пятницу.

"По поручению премьер-министра мы сейчас прорабатываем механизм стимулирования добычи с новых скважин. Я думаю, что мы будем готовы уже к рассмотрению изменений (к бюджету – ИФ) во втором чтении – у нас уже будет позиция", - сказал он.

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Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал идею снижения ренты для новых газовых скважин до 12% (с текущих 14-29% в зависимости от глубины скважины).

Группа депутатов предлагала Верховной Раде снизить ренту для новых газовых скважин еще в конце 2016 года. Однако тогда комитет Рады по налоговой политике отклонил инициативу.

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