Минфин готовит предложения по снижению ренты для новых газовых скважин

Министерство финансов Украины готовит предложения по снижению ренты для новых газовых скважин, сообщил глава ведомства Александр Данилюк на заседании парламента в пятницу.

"По поручению премьер-министра мы сейчас прорабатываем механизм стимулирования добычи с новых скважин. Я думаю, что мы будем готовы уже к рассмотрению изменений (к бюджету – ИФ) во втором чтении – у нас уже будет позиция", - сказал он.

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Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал идею снижения ренты для новых газовых скважин до 12% (с текущих 14-29% в зависимости от глубины скважины).

Группа депутатов предлагала Верховной Раде снизить ренту для новых газовых скважин еще в конце 2016 года. Однако тогда комитет Рады по налоговой политике отклонил инициативу.