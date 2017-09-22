В следующем году расходы на культуру вырастут почти на 30%, на кино предусмотрено 500 млн грн

В 2018 году расходы на культуру в Украине составят 4,1 млрд грн, что почти на 30% больше, чем в текущем году, сообщается на правительственном портале в пятницу.

"Это предусмотрено проектом государственного бюджета Украины на 2018 год. В частности, 51,3 млн грн запланировано потратить на чествование памяти участников Революции Достоинства, 200 млн грн - на строительство Пантеона героев и Национального музея "Мемориал жертв голодомора", - говорится в сообщении.

Правительство предусмотрело в проекте государственного бюджета на 2018 год средства в поддержку отечественного кино размере 500 млн грн.

На финансирование сохранения национального культурного наследия запланировано 202,9 млн грн.

Как сообщалось, Кабмин одобрил и направил в Верховную Раду проект госбюджета на 2018 год на заседании 15 сентября.