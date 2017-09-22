Экономика

12:15 22.09.2017

ГПЗКУ ввела запрет на торговлю с оффшорными компаниями

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) специальным приказом ввела полный запрет на торговые операции с оффшорными компаниями.

"Чтобы нивелировать любые риски финансовых потерь из-за операций с оффшорами принято решение об абсолютном запрете на заключение контрактов с такими контрагентами", - цитируется в сообщении компании и.о. председателя правления ГПЗКУ Дмитрий Гавриш.

Кроме того, по его словам, теперь в госкорпорации запрещено отгружать зерновые или продукцию переработки без получения за них предоплаты в полном объеме.

Приказом также введена персональная ответственность трейдеров компании, инициирующих заключение внешнеэкономических контрактов, за результаты их дальнейшей реализации.

"Время коллективной безответственности прошло. Мы настроены на абсолютно прозрачную и эффективную деятельность корпорации, поэтому должны минимизировать любые риски возникновения сомнительной дебиторской задолженности, тем более по внешнеэкономическим операциям", - отметил Д.Гавриш.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ЕБРР призывает к скорейшему восстановлению работоспособности НС "Нафтогаза"

Гройсман обещает навести порядок в "Укрзализныце"

ВБ и МВФ обеспокоены изменениями в проект пенсионной реформы

Гройсман намерен инициировать увольнение главы АМКУ

Порошенко уверен, что экономический форум в Харькове – один из драйверов развития успешной европейской Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В следующем году расходы на культуру вырастут почти на 30%, на кино предусмотрено 500 млн грн

Кабмин объявил конкурс на главу ГИЯРУ и назначил его на 10 октября

Кабмин вновь продлил на месяц испытательный срок руководителям Госгеонедр

Порошенко: Инвесторы голосуют долларом за доверие к украинским реформам

ФГИ планирует провести приватизацию ОПЗ весной 2018г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на мужские кеды на price.ua
РЕКЛАМА