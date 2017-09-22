ГПЗКУ ввела запрет на торговлю с оффшорными компаниями

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) специальным приказом ввела полный запрет на торговые операции с оффшорными компаниями.

"Чтобы нивелировать любые риски финансовых потерь из-за операций с оффшорами принято решение об абсолютном запрете на заключение контрактов с такими контрагентами", - цитируется в сообщении компании и.о. председателя правления ГПЗКУ Дмитрий Гавриш.

Кроме того, по его словам, теперь в госкорпорации запрещено отгружать зерновые или продукцию переработки без получения за них предоплаты в полном объеме.

Приказом также введена персональная ответственность трейдеров компании, инициирующих заключение внешнеэкономических контрактов, за результаты их дальнейшей реализации.

"Время коллективной безответственности прошло. Мы настроены на абсолютно прозрачную и эффективную деятельность корпорации, поэтому должны минимизировать любые риски возникновения сомнительной дебиторской задолженности, тем более по внешнеэкономическим операциям", - отметил Д.Гавриш.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.