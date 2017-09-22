Порошенко уверен, что экономический форум в Харькове – один из драйверов развития успешной европейской Украины

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что IX Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" является платформой для открытого диалога между властью и бизнесом.

"Уже традиционный ежегодный Форум является значимым экономическим мероприятием на востоке Украины, которое собирает большое количество руководителей органов власти, экспертов, дипломатов, представителей международных организаций и фондов. Каждый год он открывает перед бизнесом возможности для поиска новых инвестиционных и торговых партнеров. Харьковский форум является платформой для открытого диалога между властью и бизнесом, для установления контактов между инвесторами и предприятиями, которые ищут фонды для внедрения инновационных идей и расширения производства", - говорится в поздравлении П.Порошенко участников, гостей и организаторов форума.

Глава государства напомнил, что в послании к Верховной Раде он говорил о сценарии развития страны в контексте "Успешная европейская Украина успешных украинцев". "Я уверен, что форум является одним из драйверов внедрения этого сценария в жизнь", - добавил президент.

П.Порошенко пожелал участникам, гостям и организаторам форума эффективной работы, активного обмена мнениями и опытом.

В пятницу, 22 сентября в Харькове состоится IX Международный экономический форум. Главными темами для обсуждения станут модернизационные приоритеты для Украины, развитие машиностроения и экспорта.