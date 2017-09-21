Экономика

18:25 21.09.2017

ФГИ планирует провести приватизацию ОПЗ весной 2018г

Фонд Госимущества (ФГИ) Украины намерен провести приватизацию государственного пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) весной 2018 года, говорится в сообщении ведомства.

По ее данным, с этой целью ФГИ проводит все необходимые подготовительные работы, в частности, результаты оценки ОПЗ будут презентованы в ноябре 2017 года.

"Мы провели конкурс по отбору оценщиков, и они уже работают, чтобы в установленные сроки закончить оценку ОПЗ. Учитывая то, насколько важным является предприятие для региона и страны, фонд не может позволить себе медлить с проведением его прозрачной и эффективной приватизации, благодаря которой были бы решены все проблемные вопросы его работы и он вышел на нормальную эффективную деятельность", - приводятся в сообщении слова главы ФГИ Виталия Трубарова.

Как сообщалось, Украина дважды в 2016 году выставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,175 млрд грн, а затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.

После несостоявшейся приватизации ОПЗ в конце декабря 2016 года сообщил о решении временно остановить производство в связи с высокими ценами на природный газ и накопленными долгами за его поставки.

В марте-июне ОПЗ возобновил работу по давальческой схеме с группой компаний "ЭРУ", но в начале июля было принято решение остановить агрегаты по производству аммиака и карбамида, поскольку цена этой продукции на мировых рынках снизилась, по сравнению с ростом цен на газ, который является сырьем.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов равна $7 млрд

Уровень теневой экономики в Украине в I кв. снизился до 37% ВВП – МЭРТ

Результаты реформ будут ощутимы через год - Данилюк

Переработка жидких радиоактивных отходов ЧАЭС потребует 29 лет

НБУ допускает сделку по покупке бизнесменом Тигипко ВиЭс Банка

ПОСЛЕДНЕЕ

Демчишин считает решение коллег по набсовету "Нафтогаза" уйти в отставку эмоциональным

Прозрачная приватизация и улучшение управления госпредприятиями позволит повысить эффективность госсектора

Украина за 7 мес. импортировала 7,8 млрд куб. м газа на $1,78 млрд

Промпроизводство в Украине в августе-2017 выросло на 1,2% к августу-2016

Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 8 мес. увеличились на 22,3%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog44.html
РЕКЛАМА