ФГИ планирует провести приватизацию ОПЗ весной 2018г

Фонд Госимущества (ФГИ) Украины намерен провести приватизацию государственного пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) весной 2018 года, говорится в сообщении ведомства.

По ее данным, с этой целью ФГИ проводит все необходимые подготовительные работы, в частности, результаты оценки ОПЗ будут презентованы в ноябре 2017 года.

"Мы провели конкурс по отбору оценщиков, и они уже работают, чтобы в установленные сроки закончить оценку ОПЗ. Учитывая то, насколько важным является предприятие для региона и страны, фонд не может позволить себе медлить с проведением его прозрачной и эффективной приватизации, благодаря которой были бы решены все проблемные вопросы его работы и он вышел на нормальную эффективную деятельность", - приводятся в сообщении слова главы ФГИ Виталия Трубарова.

Как сообщалось, Украина дважды в 2016 году выставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,175 млрд грн, а затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.

После несостоявшейся приватизации ОПЗ в конце декабря 2016 года сообщил о решении временно остановить производство в связи с высокими ценами на природный газ и накопленными долгами за его поставки.

В марте-июне ОПЗ возобновил работу по давальческой схеме с группой компаний "ЭРУ", но в начале июля было принято решение остановить агрегаты по производству аммиака и карбамида, поскольку цена этой продукции на мировых рынках снизилась, по сравнению с ростом цен на газ, который является сырьем.