Демчишин считает решение коллег по набсовету "Нафтогаза" уйти в отставку эмоциональным

Владимир Демчишин считает решение коллег по наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" уйти в отставку эмоциональным.

"Я считаю, что мои коллеги действовали эмоционально, поскольку ничего такого специфического за последнюю неделю не случилось. Все проблемы, о которых они говорили, действительно есть, – я же не отказываюсь, - они накопились. Но на последнем заседании в начале сентября мы проговаривали все проблемы, в т.ч. по плану реформирования. Мы понимаем, что нужно, чтобы продолжился прогресс", - сказал он в кулуарах ежегодного Украинского финансового форума в Одессе, организованного инвестгруппой ICU.

В.Демчишин напомнил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект по распределению функций между правительством и наблюдательными советами в АО, подконтрольных государству. Кроме того, по его словам, в Раду внесен законопроект, который должен упразднить чрезмерные требования к членам насбоветов по передаче акций в управление третьим лицам.

Как сообщалось, все независимые члены набсовета "Нафтогаза" подали в отставку из-за политического вмешательства.