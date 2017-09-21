Прозрачная приватизация и улучшение управления госпредприятиями позволит повысить эффективность госсектора

Прозрачная приватизация и улучшение управления госпредприятиями позволят сократить и повысить эффективность государственного сектора, считает постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Большая часть государственных предприятий являются убыточными, но это можно изменить. Можно улучшить управление государственными предприятиями, создав независимый совет исполнительных руководителей, наблюдательные советы. Улучшение ситуации в госсекторе, приватизация определенных предприятий плюс актикоррупционные действия – мне кажется, это достаточно хорошие подходы, чтобы справиться с этим слишком большим сектором, который составляет 20% ВВП", - сказал он в ходе ежегодного Украинского финансового форума в Одессе, организованного инвестгруппой ICU.

При этом Й.Люнгман добавил, что обеспечение прозрачного рынка и прозрачной приватизации даст возможность предупредить большое количество проблем.

"Можно этот сектор определенным образом сократить, повысить его эффективность. Мне кажется, вопрос касается плохого опыта приватизации 90-х годов. Решением этой проблемы является открытие рынка, обеспечение прозрачного рынка и прозрачной приватизации. Обеспечив это, мы сможем предупредить большое количество проблем", - сказал он.