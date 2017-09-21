Экономика

16:49 21.09.2017

Украина за 7 мес. импортировала 7,8 млрд куб. м газа на $1,78 млрд

Украина в январе-июле 2017 года импортировала 7 млрд 796,96 млн куб. м природного газа на общую сумму $1 млрд 776,223 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Средняя цена импортированного страной газа, согласно данным Госстата, в июле-2017 составила $208,2 за 1 тыс. куб. м против $216,6 – в июне, $212,6 – в мае, $209,6 – в апреле, $234,7 – в марте-2016, $252,5 – в феврале и $244,6 – в январе.

От контрагентов из Швейцарии в январе-июле-2017 получено 3 млрд 185,458 млн куб. м газа на $732,747 млн, Германии – 2 млрд 532,824 млн куб. м на $572,765 млн, Франции – 644,929 млн куб. м на $154,037 млн, Польши – 727,461 млн куб. м на $157,387 млн, Великобритании – 313,65 млн куб. м на $73,14 млн, Венгрии – 209,357 млн куб. м на $45,114 млн, Люксембурга – 88,791 млн куб. м на $19,174 млн, Словакии – 50,447 млн куб. м на $11,58 млн, Австрии – 26,128 млн куб. м на $6,186 млн, Италии – 10,158 млн куб. м на $2,208 млн, Чехии – 7,755 млн куб. м на $1,886 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ в 2017 году не осуществляется.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, Украина в 2016 году импортировала 10 млрд 904,577 млн куб. м природного газа на общую сумму $2 млрд 190,823 млн. Весь газ импортировался со стороны Европы.

В том числе НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году импортировал около 8,2 млрд куб.м. газа у 15 европейских поставщиков на сумму около $1,6 млрд. В целом импортом газа в Украину в прошлом году занималось более 20 компаний.

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