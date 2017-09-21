Результаты реформ будут ощутимы через год - Данилюк

Результаты земельной реформы, приватизации, а также реформы исполнительной службы можно будет ощутить в Украине через год, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"У нас нет много времени на подготовку. Мы и так много готовились. Уже сделали много. Земельная реформа, приватизация, реформа исполнительной службы требуют удвоенных усилий. Эти реформы не займут много времени. Через год можем их реализовать, если поставить их в приоритет", – сказал он в ходе Украинского финансового форума в Одессе в четверг, организованном инвестиционной группой ICU.

Он также отметил, что видит потенциал для экономического роста в 6-7% в ближайшие годы.

"Да, я верю, что результаты реформ будут ощутимы скоро. Я поговорил с сотнями инвесторов, и у меня есть ощущение цунами в хорошем смысле этого слова. Я говорю о заинтересованности инвесторов в Украине. Но следует использовать эту возможность", – подчеркнул А.Данилюк.

Однако в ходе дискуссии главный стратег по вопросам суверенного долга BlueBay Asset Management Тимоти Эш отметил, что не верит в столь оптимистичные прогнозы.