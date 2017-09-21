Экономика

15:35 21.09.2017

Результаты реформ будут ощутимы через год - Данилюк

Результаты земельной реформы, приватизации, а также реформы исполнительной службы можно будет ощутить в Украине через год, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"У нас нет много времени на подготовку. Мы и так много готовились. Уже сделали много. Земельная реформа, приватизация, реформа исполнительной службы требуют удвоенных усилий. Эти реформы не займут много времени. Через год можем их реализовать, если поставить их в приоритет", – сказал он в ходе Украинского финансового форума в Одессе в четверг, организованном инвестиционной группой ICU.

Он также отметил, что видит потенциал для экономического роста в 6-7% в ближайшие годы.

"Да, я верю, что результаты реформ будут ощутимы скоро. Я поговорил с сотнями инвесторов, и у меня есть ощущение цунами в хорошем смысле этого слова. Я говорю о заинтересованности инвесторов в Украине. Но следует использовать эту возможность", – подчеркнул А.Данилюк.

Однако в ходе дискуссии главный стратег по вопросам суверенного долга BlueBay Asset Management Тимоти Эш отметил, что не верит в столь оптимистичные прогнозы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Переработка жидких радиоактивных отходов ЧАЭС потребует 29 лет

НБУ допускает сделку по покупке бизнесменом Тигипко ВиЭс Банка

Акционеры Южного ГОКа направили на выплату дивидендов более 16 млрд грн

В ЕБРР опасаются замедления реформ в Украине после успешной эмиссии евробондов

Правительство утвердило изменения по отчислению части акцизного налога на топливо в местные бюджеты в 2017г

ПОСЛЕДНЕЕ

Евросоюз может ввести новые налоги для компаний в сфере цифровой экономики, включая Google

Отключение аналогового вещания и кодирование каналов улучшит ситуацию на рынке телеуслуг - провайдеры

Нацкомфинуслуг инициирует расширение составляющих соцпакета в проекте закона "О коллективных соглашениях и договорах"

"ProZorro.Продажи" запускает голландские аукционы по продаже активов банков с истекающим сроком ликвидации

НБУ объявил аукцион по продаже до $100 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
отбойные молотки
РЕКЛАМА