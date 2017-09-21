Отключение аналогового вещания и кодирование каналов улучшит ситуацию на рынке телеуслуг - провайдеры

Провайдеры услуг телевидения и представители медиа-групп выступают за скорейшее отключение аналогового телевещания и кодирование сигнала, что, в свою очередь, улучшит ситуацию на рынке таких услуг.

"Мы очень ждем отключения аналогового сигнала, и чем больше будет контроля рынка и кодирования, тем затем меньше будет игроков и больше денег на рынке", - сказал генеральный директор компании "Воля" Джордж Жембери в ходе конференции "Pay TV in Ukraine 2017: Carpe Diem" в среду вечером в рамках международного медиа-форума "Kyiv Media Week".

Участники конференции также упомянули провайдера цифрового эфирного ТВ – компанию "Зеонбуд", подняв вопрос его тарифов.

"Что мне как телеканалу нужно от "Зеонбуда"? Чтобы он выставлял понятные, экономически обоснованные тарифы. Это важная история, которая меня беспокоит. Если какой-то канал не платит за распространение в цифровой сети экономически обоснованный тариф, я не вижу ни одной причины, почему его не нужно отключать. Если тариф экономически не обоснован - это совсем иной вопрос", - отметил директор по стратегическому развитию StarLightMedia Федор Гречанинов.

В свою очередь, СЕО компании "Триолан" Вадим Сидоренко отметил, что вопрос конкуренции с "Зеонбудом" очень важен для провайдера.

"Для нас это серьезный вопрос: мы говорим, что должны продавать абоненту доступ к телеканалам, в то время как "Зеонбуд" делает это бесплатно. Для нас это уже существенно неравные условия. Вторая проблема: чем сильнее, например, зайдет в другие ниши "Зеонбуд", тем еще более серьезным он станет конкурентом", - резюмировал он.

"Зеонбуд" - оператор цифровой многоканальной телесети в составе четырех мультиплексов в стандарте DVB-T2 (MPEG-4). Получил лицензию Нацсовета по телерадиовещанию в декабре 2010 года.