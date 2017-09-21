Нацкомфинуслуг инициирует расширение составляющих соцпакета в проекте закона "О коллективных соглашениях и договорах"

Нацкомфинуслуг инициирует включение в коллективные соглашения и договоры возможность заключения работодателем договоров негосударственного пенсионного обеспечения и страхования работников и членов их семей.

Как сообщил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, такие предложения комиссии были высказаны при рассмотрении проекта Закона Украины "О коллективных договорах и договорах", разработанного Министерством социальной политики Украины.

Мировой опыт свидетельствует, что при повышении социальных стандартов на предприятии - возможно, управлять производительностью работника, то есть мотивировать его на рост эффективности работы. Одновременно повышается репутация работодателя. Если раньше при выборе работы главным критерием было требование материальных компенсаций, то сегодня претенденты все больше заботятся о социальном пакете, считает А. Залетов.