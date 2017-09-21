Экономика

12:25 21.09.2017

Правительство утвердило изменения по отчислению части акцизного налога на топливо в местные бюджеты в 2017г

Кабинет министров утвердил изменения по отчислению части акцизного налога на топливо в местные бюджеты в 2017 году, сообщается на сайте Министерства финансов.

Согласно принятому на заседании 20 сентября постановлению правительства, отчисления акцизного налога на топливо в местные бюджеты составит 13,44% во втором полугодии 2017 года, что не меньше уровня отчислений в минувшем году, отмечает Минфин.

Кроме того, постановление предусматривает начисления по данным деклараций сумм акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли топливом за 2016 год, отмечено в сообщении Минфина.

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