Экономика

11:32 21.09.2017

Apple признала наличие проблем с соединением в новых Apple Watch

Apple Inc. признала наличие проблем с сетевым соединением своих новых "умных" часов Apple Watch 3/

Как говорится в пресс-релизе компании, проблема возникает при попытке присоединения к неавторизованной Wi-Fi сети, и Apple ищет способы исправить эту неполадку.

Ранее о различных ошибках сообщали журналисты, получившие устройство для тестирования. В частности, часы могли испытывать сложности с совершением звонков, подключением к виртуальному помощнику Siri и поддержанием соединения с сотовой сетью.

Как сообщалось, Apple Watch 3 станут первыми часами Apple с возможностью подключения к сотовым сетям LTE. Иными словами, пользователям не нужно постоянно иметь при себе и смартфон, и часы, и они могут совершать и отвечать на звонки только с часов. В России продажи новинки стартуют 29 сентября.

Apple Watch стали первым продуктом из совершенно новой категории, представленным с момента, когда Apple возглавил Тим Кук. The Wall Street Journal рассматривает "умные" часы в качестве ориентира, по которому можно судить о способности компании создавать инновационные товары. За все время компания продала порядка 30 млн таких устройств и является безоговорочным лидером в этом сегменте, отмечают аналитики IDC.

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