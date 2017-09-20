Цена Brent превысила $56 за баррель впервые с апреля

Нефть дорожает в ходе торгов в среду, при этом Brent превысила отметку в $56 за баррель впервые с 13 апреля.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:06 кв подорожали на $1,01 - до $56,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь, самый активно торгуемый контракт, к указанному времени выросли в цене на $1,1 - до $50,58 за баррель.

Нефть дорожает на ожиданиях постепенных сокращений запасов топлива в мире.

В среду в 17:30 будут обнародованы официальные данные министерства энергетики США об изменениях запасов топлива в стране за прошлую неделю.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение резервов нефти на 2,4 млн баррелей, при этом запасы бензина, как ожидается, сократились на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.