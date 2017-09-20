Проект госбюджета-2018 предусматривает рост финансирования противоэпизоотических мероприятий в 5 раз

Финансирование противоэпизоотических мероприятий в 2018 году может быть увеличено в пять раз, до 687 млн грн по сравнению с 2017 годом.

Согласно сообщению Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей со ссылкой на проект госбюджета на 2018 год, благодаря такому уровню финансирования ведомство сможет выйти "на новый уровень работы".

"Такое (увеличение финансирования – ИФ), среди прочего, позволит оперативно возмещать гражданам Украины стоимость изъятых животных при осуществлении эпизоотических мероприятий", - подчеркнул глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

По его словам, требует решения вопрос возобновления финансирования учреждений ветмедицины за счет госбюджета.

Руководство ведомства надеется на положительное решение этого вопроса при подготовке законопроекта "О Государственном бюджете на 2018 год" ко второму чтению.