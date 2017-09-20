Экономика

16:33 20.09.2017

АМКУ оштрафовал две компании на 23 млн грн за сговор на торгах по дноуглублению в порту "Южный"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Лигос УА" (Мариуполь Донецкой обл.) и ООО "Укрсвязьгидрострой" (Одесса) на общую сумму около 23 млн грн за согласованные действия, приведшие к искажению результатов торгов на закупку дноуглубительных работ в морском порту "Южный" (Одесская обл.) в рамках объявленного в августе 2015 года тендера.

Согласно тексту решения АМКУ от 7 сентября, ООО "Лигос УА" (победитель торгов) оштрафовано на 20,749 млн грн, "Укрсвязьгидробуд" – на 2,227 млн грн.

Штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения АМКУ.

Согласно описательной части решения, эти две компании были допущены к участию на торгах, при этом предложение ООО "Лигос УА" составляло 133,69 млн грн (с НДС), ООО "Укрсвязьгидробуд" – 133,73 млн грн.

В то же время тендерные предложения еще двух участников – ООО "Техморгидрострой Николаев" (129,82 млн грн) и "Ван Оорд Украина" ("дочка Van Oord, Нидерланды) с 133,23 млн грн были отклонены.

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