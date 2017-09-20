Выезжающие из Украины в страны-члены ЕС автомобили с 2018г обязаны иметь талон прохождения техосмотра

Автомобили, выезжающие из Украины в страны-члены Европейского Союза, в соответствии с положениями Женевского соглашения 1958 года, директив ЕС и норм Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, с 2018 года обязаны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства.

Эта тема обсуждалась на встрече заместителя министра инфраструктуры Юрий Лавренюка с полномочным министром посольства Литвы в Украине Гвидасом Керушаускасом, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Как уточняется в сообщении, технический осмотр будет обязательным при первой регистрации и перерегистрации транспортного средства.

В настоящее время обязательный технический осмотр проходят транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки.

"Перед нами стоит задача поэтапного введения обязательного технического осмотра. Мы уже имеем соответствующие нормативно-правовые акты, которые вступят в силу в следующем году. Нам нужно качественно к этому подготовиться. Привлекаются лучшие мировые практики и эксперты. Мы хотим, чтобы технический осмотр осуществляли частные компании, аккредитованные Национальным агентством аккредитации Украины, имеют лаборатории, достаточную материально-техническую базу и соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством", - отметил Ю.Лавренюк, слова которого приводятся в сообщении.

Во встрече также участвовали представители Мининфраструктуры, главного сервисного центра Министерства внутренних дел и госпредприятия "ГосавтотрансНИИпроект".