Цены на сигареты в случае установления ставки акцизов в евро будет сложно прогнозировать

В случае установления ставки акцизного налога в евро цены на сигареты в Украине могут вырасти резко, абсолютно не прогнозируемо в связи с нестабильностью курса гривни, считают производители табачных изделий.

"В условиях ежедневного колебания и вероятной девальвации национальной валюты цены на табачные изделия могут вырасти резко и абсолютно не прогнозируемо, увеличивая привлекательность нелегальной продукции", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела по работе с государственными органами компании "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач.

По мнению участников рынка, предложение Кабмина об установлении ставки акцизного налога на табачные изделия в евро несет значительные риски как для отрасли, так и для потребителя.

Менеджер по вопросам фискального регулирования "JTI Украина" Андрей Фита полагает, что привязка ставок акцизного налога к евро полностью нивелирует эффект от кратко- и среднесрочного горизонта планирования повышения акциза на табачные изделия.

По его словам, в парламенте зарегистрированы два законопроекта (депутатский №7110, правительственны №7110-1), направленные на гармонизацию акцизных ставок с европейскими. Главным их различием является валюта, к которой привязываются ставки: в депутатском законопроекте - гривня, в правительственном – евро.

"Мы поддерживаем привязку ставки акцизного налога к гривне по нескольким причинам. Во-первых, существуют значительные риски девальвации национальной валюты, которые нельзя перекладывать на бизнес. Во-вторых, мало кто может взять на себя смелость спрогнозировать курс гривни через два-три года", - пояснил А.Фита.

Олег Стрекаль, директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в Украине, Молдове и странах Кавказа, считает, что предложение Кабмина о повышении ставок акциза приведет к росту цен на сигареты. Компания прогнозирует рост контрабанды и переход курильщиков на нелегальную продукцию.

"Украина пытается за несколько лет сделать то, что страны ЕС делали десятилетиями", - прокомментировал О.Стрекаль вопрос гармонизации украинских ставок акциза с европейскими.

Директор департамента корпоративных связей "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко заявила об отсутствии каких-либо оснований для установления в Украине ставок акцизного налога на сигареты в евро.

"Минфин не принял во внимание нашу позицию при обсуждении соответствующего предложения. Установление ставок налога в иностранной валюте может негативно повлиять на прогнозируемость бизнеса и инвестиционный потенциал страны", - сказала она.

Как уточнил Ю.Рылач, что правительственный законопроект предусматривает поквартальный пересчет размера акциза, что приведет к тому, что горизонт планирования производителей сократится до трех месяцев, а колебания цен на продукцию могут разбалансировать рынок.

Он напомнил, что до 1999 года ставка акцизного налога на сигареты в Украине была привязана к ECU, но девальвация национальной валюты и очередной экономический кризис вынудили правительство отказаться от привязки акциза к иностранной валюте.

"Надеемся, что законодатели, учитывая прошлый неудачный опыт привязки к иностранной валюте, примут взвешенное решение и не допустят нового кризиса на рынке", - сказал Ю.Рылач.

При этом участники рынка заявляют о необходимости прогнозируемого процесса повышения акцизов в национальной валюте на несколько лет вперед.

По словам А.Фиты, производители сигарет обсуждали с Министерством финансов внедрение трехлетнего плана повышения акцизов на табачные изделия.

"Компромиссным решением стало повышение специфической и минимальной ставки акциза на 30% в 2018 году и на 20% - в 2019 и 2020 гг. без изменения адвалорной. Мы надеемся, что такой взвешенный подход сохранится на протяжении всего обсуждения госбюджета на 2018 год, предложенные темпы не будут изменены непосредственно перед голосованием", - уточнил он.

Как сообщалось, Кабмин предложил установить акцизы на сигареты в евро и до 2025 года гармонизировать их с европейским до EUR90 за 1 тыс. шт.