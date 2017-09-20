Нацкомфинуслуг расширила возможности получения права заниматься актуарными расчетами

Право осуществлять актуарные расчеты могут лица, имеющие диплом магистра по специальности и/или специализации по актуарной (страховой) и финансовой математике либо копии документов об успешной сдаче профессиональных экзаменов, предусмотренных американской и/или британской экзаменационными системами.

"Это будет способствовать получению соответствующего образования не только в Киеве (как сегодня), но и в Харькове, Львове, Ужгороде и других городах Украины, располагающих соответствующие учебные заведения", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, комментируя приняный регулятором 19 сентября проект распоряжения "О внесении изменений в Квалификационные требования к лицам, которые могут заниматься актуарными расчетами".

По его словам, кроме того, планируется значительно сократить срок принятия Нацкомфинуслуг решения о выдаче свидетельства о соответствии квалификационным требованиям лицам, которые могут заниматься актуарными расчетами, или об отказе в выдаче такого свидетельства с 30 рабочих дней до 30 календарных дней со дня поступления заявления и всех необходимых документов, прилагаемых к заявлению.

Внедрение указанных изменений в Квалификационные требования к лицам, которые могут заниматься актуарными расчетами, будет способствовать процессу развития национальной системы профессиональной сертификации актуариев в соответствии с международными стандартами профессиональной подготовки актуариев, считает А.Залетов.