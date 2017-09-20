Рост ВВП по итогам 2017 года может составить более 1,6% - НБУ

Экономический рост по итогам 2017 года может превысить прогноз Национального банка Украины (НБУ), обнародованный в инфляционном отчете за июль 2017 года, говорится в сообщении НБУ.

"В целом, текущая динамика показателей реального сектора и результаты первого полугодия 2017 года свидетельствуют об увеличении вероятности того, что экономический рост по итогам 2017 превысит прогноз Национального банка (1,6% г / г), обнародованный в инфляционном отчете за июль 2017 года", - говорится в сообщении.

По оценке НБУ, незначительное замедление прироста экономики продолжится во втором полугодии текущего года.

"В то же время, хотя экономика во втором квартале продолжала расти, темп ее роста замедлился. Замедление роста ВВП соответствовало ожиданиям Национального банка и связано с адаптацией предприятий горно-металлургического комплекса и энергетики к новым условиям деятельности, в которых они оказались в результате разрыва торгово-транспортных связей на востоке страны. Кроме того, углубилось падение в сельском хозяйстве, как за счет дальнейшего спада в животноводстве, так и из-за позднего старта уборочной кампании этого года по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на днях Госстат ухудшил оценку роста ВВП Украины во II кв.-2017 ко II кв.-2016 с 2,5% до 2,3%.

НБУ в июле текущего года ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%, сохранив прогноз инфляции на уровне 9,1%.

Правительство при пересмотре проекта госбюджета-2017 летом этого года повысило оценку номинального ВВП в 2017 году до 2,846 трлн с 2,585 трлн грн, ухудшив прогноз его реального роста до 1,8%, инфляции – до 11,2%.