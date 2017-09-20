Экономика

13:01 20.09.2017

Кабмин одобрил законопроект о присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциях

Кабинет министров на заседании в среду одобрил законопроект о присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференционных правилах прохождения.

"Больше всех от применения этой конвенции выиграют наши производители. Представители индустрий смогут закупать сырье и комплектующие в странах Европейской ассоциации свободной торговли, странах Средиземноморья, а готовую продукцию продавать в ЕС, сохраняя статус преференционного происхождения. Это значит, что при импорте получат сниженные таможенные ставки или смогут экспортировать товары без уплаты пошлины", - сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя законопроект.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", присоединение к конвенции позволить увеличить экспорт и расширить присутствие отечественных производителей товаров на рынках третьих стран, с которыми заключены соглашения о зонах свободной торговли. Речь идет о странах ЕС, странах-участницах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), а также Молдове, Черногории и Македонии.

Согласно пояснительной записке, документ разработан в связи с получением официального решения совместного комитета Конвенции о присоединении к ней Украины в мае 2017 года.

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