Инвесторы из США и Великобритании приобрели 82% еврооблигаций Украины

Основными покупателями новых 15-летних еврооблигаций Украины на $3 млрд выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%), сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.

"Финальная аллокация состоялась среди около 300 инвесторов, из которых 78% - asset managers, 15% - хедж фонды. 46% аллокации - инвесторы из США, 36% - Великобритания, 16% - континентальная Европа", – написал он на своей странице в Facebook.

Замглавы Минфина добавил, что пиковая сумма заявок в книге составила $9,5 млрд от около 350 инвесторов.

Ю.Буца также уточнил, что помощь в размещении еврооблигаций Украине оказали юридические компании Avellum, White&Case, Саенко Харенко, Latham&Watkins, а также инвестиционные компании Rothschild и FinPoint.

Как сообщалось, организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Украина закрыла книгу заявок 18 сентября, итоговая доходность составила 7,375% годовых против 7,75% начальной.

Из общей суммы привлечения в $3 млрд $1,68 млрд будет направлено на выкуп еврооблигаций с погашением в 2019 году общим номиналом $1,16 млрд и еврооблигаций-2020 общим номиналом $0,42 млрд по итогам сделанной Украиной 7 сентября оферты об их выкупе.

Новая сделка стала первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам – к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд. Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года, 20% - на государственные дерривативы, выплаты по которым в 2021-2040 годах будут зависеть от темпов роста ВВП страны. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.