Появление новых отелей может стать катализатором роста турпотока в Абу-Даби

Появление новых отелей, расширение комплекса отельных услуг и развитие программ бизнес-туризма позволит эмирату Абу-Даби увеличить туристический поток, прогнозируют отельеры эмирата.

"Абу-Даби рассчитывает на увеличение туристического потока, в связи с появлением в Абу-Даби новых предложений для размещения гостей в отелях нового формата. В настоящее время эмират активно промотирует новые отели на международном туристическом рынке", - сказала представитель отеля Bab Al Qasr Таня Булатович в ходе пресс-тура, организованного туристическим оператором TUI Ukraine в конце августа текущего года.

Т.Булатович отметила, что новые отели Абу-Даби строятся по индивидуальным проектам с оригинальной концепцией, которые позволяют отелям сформировать "свое лицо и выделиться на рынке гостиничных услуг". В частности, название отеля Bab Al Qasr (дворцовые врата – араб.) определило форму здания и внутренне убранство. Дизайн отеля выполнен в марокканском стиле, узоры на стенах отеля схожи с теми, которыми украшен интерьер одной из шести крупнейших мечетей мира – Мечети Шейха Зайеда.

Инвестиции в строительство отеля Bab Al Qasr, владельцем и инвестором которого является Emirates Morocco General Trading And Investment Co. (EMROC), составили 1,5 млрд дирхамов (около $408,5 млн). Отель, строительство которого началось в 2008 году, введен в эксплуатацию в октябре 2016 года.

В настоящее время EMROC рассматривает несколько проектов по строительству подобных отелей, которые будут открыты в ОАЭ и Марокко. Однако пока не принято окончательного решения по их реализации.

Т.Булатович отметила, что стоимость отельных номеров очень зависит от сезонности. Например, в низкий сезон (июнь-август) цена номера в пятизвездочном отеле может составлять около $150, а в высокий (осень-зима) - достигать $250. При этом во время проведения глобальных мероприятий в эмирате Абу-Даби, в том числе, этапа "Формулы 1" в ноябре цены за проживание могут существенно увеличиваться и достигать более $500 за номер.

Как сообщалось, поток украинских туристов в Абу-Даби в январе-июле 2017 года возрос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 28,894 тыс. человек.

При этом Абу-Даби заинтересован в открытии и развитии новых туристических рынков, в том числе, увеличении турпотока из Украины.