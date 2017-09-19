Рынок акций Украины завершил торги во вторник умеренным ростом

Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,34% - до 1130,23 пункта, индекс ПФТС – на 0,03%, до 290,16 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,3 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 49,76 млн грн, в том числе акциями – 0,35 млн грн.

В "индексной корзине" УБ подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+2,42%) и "Мотор Сичи" (+1,56%).

Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-0,76%), "Центрэнерго" (-0,35%) и "Укрнафты" (-0,24%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,46%) и "Мотор Сичи" (-0,25%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 1,34% - до 559 пунктов при объеме торгов 1,5 млн злотых (10,95 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги "Кернела" (-1,82%), KDM Shipping (-1,82%) и "Астарты" (-1,69%).

Выросли в цене только акции агрохолдинга ИМК (+0,28%).