Все независимые члены набсовета "Нафтогаза" намерены подать в отставку

Все независимые члены наблюдательного совета Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" намерены подать в отставку из-за политического вмешательства, сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня, 19 сентября, последние независимые члены НС "Нафтогаза" сообщили компании о своих намерениях уйти в отставку. Свое решение Пол Уорвик и Маркус Ричардс связывают со сворачиванием реформ со стороны правительства", - поясняется в сообщении.

В "Нафтогазе" напомнили, что независимые члены НС еще в апреле указывали на невыполнение правительством "Плана реформирования корпоративного управления компании".

Читайте также новость на сайте Энергореформа

"Несмотря на заверения, предоставленные членам НС представителями высшего политического руководства Украины, в течение последних пяти месяцев не произошло никаких существенных подвижек. Ни одно действие, находящееся под контролем правительства, не было выполнено. Наоборот, уровень политического вмешательства в работу "Нафтогаза" продолжает нарастать и стал, к сожалению, очевидной нормой", - цитирует пресс-служба письмо независимых членов НС.

Руководство группы "Нафтогаз" намерено в среду провести брифинг из-за отставки независимых членов НС.

Как сообщалось, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" правительство начало в 2015 году в соответствии с принципами ОЕСР. В мае 2016 года сформирован набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента – экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.

Ю.Ковалив решила подать в отставку, перейдя на должность главы Офиса инвестиционного совета при президенте Украины. Ее полномочия прекращены с 17 апреля 2017 года.

Ч.Проктор в середине августа 2017 года также решил подать в отставку, его полномочия будут прекращены с 30 сентября.

Кабинет министров 29 марта 2017 года решил расширить количественный состав НС "Нафтогаза" с пяти до семи лиц, добавив в него одного независимого члена и одного представителя от государства.

Комиссия по конкурсному отбору независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в сентябре отобрала на эту должность пять кандидатов: экс-министра финансов, экс-главу представительства Morgan Stanley в Украине, главу НС "Национальный депозитарий Украины" Игоря Митюкова; генерального директора "Майкрософт Украина" Надежду Васильеву; экс-директора департамента консолидированной продажи и управления активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Юлию Берещенко; партнера Ernst&Young Дмитрия Литвака; экс-главу правления словацкого оператора ГТС Gaz-System S.A. Яна Чадама.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.