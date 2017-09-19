Экономика

17:58 19.09.2017

Правительство разрешит местным органам власти приобретать государственные ценные бумаги

В проекте изменений в Бюджетный кодекс предусмотрено право местных бюджетов приобретать государственные ценные бумаги, а также получать плату за лицензию на проведение и выпуск лотерей.

Соответствующий проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс подан премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, часть размера платы за выдачу лицензий на проведение и выпуск лотерей, которую устанавливает Кабинет министров, предлагается направить в местные бюджеты. Также местные органы власти правительство намерено предоставить полномочия по приобретению государственных ценных бумаг.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект продлевает действие нормы по начислению 13,44% акцизного налога на топливо до 2020 года.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) в августе выросли на 17,08 млрд грн или на 38,8% - до исторического максимума в 61,2 млрд грн. По данным Минфина, 40 млрд из этой суммы – средства местных бюджетов.

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