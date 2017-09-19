ГП "410 Завод ГА" проводит капремонт Ан-32 по заказу Бангладеш

ГП "410 Завод ГА" (Киев) реализует заказ на проведение капитального ремонта легких транспортных Ан-32 в интересах Народной Республики Бангладеш, сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению на сайте ГП, на днях на украинский авиаремзавод прибыл очередной Ан-32 бангладешского заказчика. Детали заказа на предприятии не озвучивают, уточняя лишь, что это уже второй Ан-32 Народной Республики Бангладеш, прибывший в Украину для ремонта в 2017 году.

"Экипаж воздушного судна в ближайшее время вернется на свою авиабазу на уже восстановленном Ан-32, прибывшем на ГП "410 Завод ГА" в марте этого года", - отмечается в сообщении.

В настоящее время прошедший капремонт самолет проходит испытания в рамках подготовки самолета к передаче заказчику, уточняет пресс-служба.

По данным пресс-службы, в числе зарубежных партнеров ГП "410 Завод ГА" заказчики из Бангладеш, Казахстана, Индии, Венгрии, Судана.

ГП "410 Завод ГА" - единственное в Украине предприятие, специализирующееся на капитальном ремонте самолетов "Антонов" и авиадвигателей Д-36. С июня 2015 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

В июле 2015 года предприятие получило сертификат НАТО на соответствие проводимых услуг стандартам альянса. Осенью 2015 года "Укроборонпром" озвучил планы по подключению ГП "410 Завод ГА" к госпрограмме вертолетостроения Украины, созданию на его мощностях специального подразделения госконцерна в рамках реализации программы импортозамещения и диверсификации производства в ОПК.

В мае правительство поддержало предложение "Укроборонпрома" о преобразовании ГП "410 завод ГА" в публичное акционерное общество, 100% акций которых принадлежит государству.