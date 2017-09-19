Оборот розничной торговли Украины за 8 мес. 2017 года вырос на 8,7%

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-августе 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

По данным Госстата, в августе по сравнению с июлем текущего года этот показатель увеличился на 4,9%, а по сравнению с августом-2016 – на 9,8%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-августе 2017г. зафиксирован в Закарпатской (на 23,3%), Винницкой (на 18,1%), Одесской (на 13,5%), Львовской (на 11,8%), Николаевской (на 11,3%) и Сумской (на 10,3%) областях.