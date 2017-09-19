Две компании "ВиДи Групп" реструктуризировали обязательства перед Ощадбанком

ООО "ВиДи Автосити" и ООО"ВиДи Автосити Кольцевая" (оба - Киевская обл.) завершили процесс реструктуризации обязательств перед государственным Ощадбанком в рамках процедуры, определенной законом "О финансовой реструктуризации", сообщил Ощадбанк на веб-сайте.

Согласно сообщению, независимым экспертом реструктуризации выступила компания ООО "Делойт и Туш".

"С завершением реструктуризации компании VIDI Group выходят из состояния дефолта и в полном объеме возобновляют исполнение взятых на себя обязательств перед кредиторами и партнерами", - указано в сообщении.

Как сообщалось, принятый парламентом 14 июня 2016 года закон "О финансовой реструктуризации" направлен на содействие восстановлению хозяйственной деятельности должников, находящихся в критическом финансовом положении, путем реструктуризации их денежных обязательств и/или их хозяйственной деятельности.

"ВиДи Груп" основана в 1994 году Виталием Джуринским. Основные направления деятельности - автомобильный бизнес и автологистика, страхование и финансовые услуги, девелопмент.

"ВиДи АвтоСити" - объединение дилерских центров в рамках автомобильных городков в Киеве ("ВиДи АвтоСити Кольцевая" и "ВиДиАвтоСити Борисполь") и Одессе ("ВиДи АвтоСити Одесса") общей площадью 50 тыс. кв.м.