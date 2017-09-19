ФГИ предлагает внедрить процедуру аренды госимущества через аукционы

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины разработал законопроект, предусматривающий введение новой процедуры сдачи в аренду объектов государственного имущества – исключительно путем электронных аукционов.

Как сообщила пресс-служба ФГИ, ведомство уже передало соответствующий законопроект "Об аренде государственного и коммунального имущества" на рассмотрение профильным министерствам.

"Фонд предлагает сдавать в аренду имущество исключительно на электронных аукционах: через систему ProZorrо, или любую другую, но в формате без конкурсных комиссий. Процесс должен быть публичным, конкурентным, а цена максимальна", - цитируется в сообщении глава ФГИ Виталий Трубаров.

По его словам, цель законопроекта – сделать процедуру аренды государственного и коммунального имущества "максимально прозрачной, эффективной и простой для инвестора".

По данным ведомства, документом отменяется необходимость получать дополнительные разрешения в различных органах управления, а сам процесс аренды уменьшится до 45 дней со 145.

Согласно законопроекту, арендатор будет самостоятельно определять субъекта оценочной деятельности, информация об объекте аренды будет размещена на официальном сайте и не потребует никаких запросов, актуализация стоимости будет проходить каждые три года.

"Процесс будет выглядеть так: формирование перечня объектов с последующим обнародованием, оценка объекта потенциальным арендатором, рецензирование отчета об оценке, объявление и прием заявок, проверка участников и аукцион", - пояснил В.Трубаров.

По его словам, такой порядок передачи объектов государственной и коммунальной собственности в аренду будет действовать как для единых имущественных комплексов (ЕМК), так и для отдельных объектов недвижимого и движимого имущества.

"Отличие будет заключаться лишь в том, что перечень ЕМК будет утверждать правительство, а также отдельно будут разрабатываться инвестиционные обязательства и условия аренды", - отметил В.Трубаров.

По его данным, в настоящее время действует более 19 тыс. договоров аренды, прибыль от которых по состоянию на август составил почти 673 ммлн грн.

"До конца года цифра превысит 1 млрд грн", - резюмировал глава ФГИ.