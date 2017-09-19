ГПУ закрыла уголовное дело против дочерних предприятий агрохолдинга "Астарта"

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против дочерних структур агрохолдинга "Астарта" ввиду отсутствия состава правонарушения, сообщается в пресс-релизе компании во вторник.

"Таким образом, сняты все предыдущие обвинения. Вслед за этим мы ожидаем, что в ближайшее время в судебном порядке будут разблокированы банковские счета ряда предприятий компании", - отметили в компании.

Согласно сообщению, случай с "Астартой" должен стать "точкой невозврата" к силовому воздействию правоохранительных органов на бизнес при отсутствии обоснованных, подтвержденных судебными решениями оснований.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 30 августа по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры наложил арест на счета входящих в агрохолдинг "Астарта" ООО "Цукорагропром" (Киев), ООО "Хмельницкое" (Ждановка Винницкой обл.) и ООО Волочиськ-Агро" (Хмельницкая обл.) в "ИНГ Банк Украина". Согласно материалам дела, уголовное производство было возбуждено 7 июня этого года. Служебные лица "Цукорагропрома" в 2016-2017 гг. поставили пяти предприятиям "Астарты", в числе которые - два вышеуказанных, 85 тыс. тонн жидкого технического аммиака на 715 млн грн, однако другие подробности отсутствуют.

Помимо этого, Печерский райсуд Киева 30 августа предоставил прокурорам и следователям, входящим в состав следственной группы Генпрокуратуры по указанному уголовному производству, временный доступ к вещам и документам ООО "Волочиськ-Агро", ООО "Инвестиционно-промышленная компания "Полтавазернопродукт" (Глобино Полтавской обл.), ООО Агрофирмам "Добробут" (пгт Козельщина Полтавской обл.) и ООО "Хмельницкое".

"Астарта" 6 сентября заявила о проведенном в ее головном офисе обыске по инициативе Генпрокуратуры "при участии вооруженных правоохранителей и с нарушением процессуальных норм", считая эти действия чрезмерными и необоснованными и квалифицируя их как открытое давление на бизнес. Руководство компании обратилось к Генпрокуратуре и руководству страны относительно недопустимости силового давления на бизнес и намерено обжаловать действия силовиков в установленном порядке.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Чистая прибыль компании в 2016 году выросла в 5,2 раза по сравнению с 2015 годом - до EUR83 млн, консолидированная выручка – на 17%, до EUR360 млн.