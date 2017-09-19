Бизнес-ассоциации просят Раду поддержать законопроект об упрощении ввоза незарегистрированных в Украине СЗР для исследований

Американская торговая палата в Украине и ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) просят Верховную Раду поддержать законопроект №6606 об отмене требования государственной регистрации пестицидов для госиспытаний и научных исследований.

Согласно пресс-релизу ассоциаций во вторник, указанный проект закона является чрезвычайно важным шагом для улучшения условий ведения агрохимического бизнеса в Украине.

"Предложенные изменения позволят украинским аграриям получать новейшие продукты как можно раньше и своевременно реагировать на новые вызовы в борьбе с вредителями и болезнями, способствовать повышению урожайности, качества и безопасности сельскохозяйственных культур", - говорится в сообщении.

По данным бизнес-ассоциаций, до конца 2016 года подавляющее большинство оригинальных инновационных СЗР нового поколения не смогли пройти даже начальную стадию государственной регистрации в Украине.

Причиной сложившейся ситуации стало требование в законе "О пестицидах и агрохимикатах" о том, что для ввоза в Украину незарегистрированных пестицидов для целей государственных испытаний и научных исследований необходимо предоставить подтверждение их государственной регистрации в стране производства.

"Внедрение этой нормы оказывает негативное влияние на процесс разработки инновационных препаратов, которые не могут попасть в Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине", - отмечают ассоциации.

Эксперты компаний-членов Американской торговой палаты и УКАБ считают, что данное положение в законе не является защитным барьером на пути попадания незарегистрированных пестицидов в Украину, а создает искусственные препятствия для ввоза образцов инновационных препаратов для научно-исследовательских целей и государственных исследований.