Экономика

14:51 19.09.2017

Международные эксперты рекомендуют НБУ исключить лотереи из доступных банкам видов деятельности

Международные эксперты советуют Национальному банку Украины (НБУ) исключить лотереи как род деятельности из перечня доступных для банков, сообщил старший менеджер отдела поддержки государственного лицензирования НБУ Николай Мельничук.

"Деятельность лотерей не лучшим образом стыкуется с банковской. В стенах Нацбанка разрабатывается проект изменений в закон "О банках и банковской деятельности". К нему мы получили ряд комментариев, в том числе и от международных экспертов, которые рекомендуют вообще исключить этот вид деятельности из доступных для банков", – сообщил он в ходе рабочей встрече в Антимонопольном комитете Украины относительно барьеров доступа к рынку выпуска и проведения лотерей во вторник.

Он также напомнил, что лотереи разрешены для государственных банков параллельно с банковской деятельностью.

"Решение буде принимать Нацбанк, но такие рекомендации есть", – отметил он.

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