Кабмин предлагает в пять раз увеличить акциз на сигареты

Ставка акцизного налога на сигареты в Украине до 2025 года должна достигнуть не менее EUR90 за 1 тыс. шт., что соответствует требованиям евродирективы №2011/64/ЕС от 21.06.2011 года, считают в украинском правительстве.

Соответствующий законопроект Кабинета министров № 7110-1 зарегистрирован в парламенте 18 сентября.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в соответствии с евродирективой доля акцизного налога в средневзвешенной розничной цене табачных изделий должна составлять как минимум 60%, при этом сумма акцизного налога - не менее EUR90 за 1 тыс. шт.

Кабмин предлагает ежегодное увеличение минимального акцизного обязательства на табачные изделия: в 2018 году - на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7%, а в последующие годы - на 20% до уровня EUR90 за 1000 шт.

Правительство также предложило установить ставки акцизного налога в евро. В частности, в 2018 году специфическая ставка акциза возрастет до EUR19,32 за 1 тыс. штук, в 2019-м - до EUR23,18, в 2020-м - до EUR27,82, в 2021-м - до EUR33,38, в 2022-м - до EUR40,06, в 2023-м - EUR48,07, в 2024-м - EUR57,68. Адвалорная ставка акциза останется неизменной – на уровне 12%.