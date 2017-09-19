"Укрэнерго" объявило торги по закупке ПО и аппаратного обеспечения

НЭК "Укрэнерго" объявила торги по закупке программного и аппаратного обеспечения для внедрения балансирующего рынка электроэнергии, сообщается в "Урядовом курьере".

Закупка будет проводиться по трем лотам: системы балансирующего рынка, рынка вспомогательных услуг, администратора расчетов; система административного коммерческого учета; IT-инфраструктура балансирующего рынка.

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Предложения от потенциальных участников принимаются до 19 декабря 2017 года, передтендерная встреча состоится 31 октября 2017 года.

Обеспечение по лотам требуется на уровне $190 тыс., 220 тыс. и 410 тыс. соответственно.

Закупка финансируется в рамках "Второго пакета по передаче электроэнергии".

Как сообщалось, внедрение балансирующего рынка электроэнергии предусмотрено законом "О рынке электроэнергии Украины.