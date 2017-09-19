Европарламент одобрил "закон о солидарности" для газового рынка ЕС

Страны Евросоюза будут обязаны делиться газом с соседями в кризисных ситуациях, начиная с предстоящей зимы, в соответствие с "законом о солидарности", одобренным Европарламентом на прошлой неделе.

Европейский совет, ранее уже утвердивший текст закона, как ожидается, официально одобрит его в ближайшие недели.

"Дальнейших дискуссий не будет. Это конец законодательной процедуры, и текст закона не изменится. Евросовет официально одобрит его в ближайшие недели, хотя дата принятия закона пока не назначена", - сообщил Interfax Natural Gas Daily представитель ЕС.

"Принцип солидарности" в соответствие с переработанным документом, означает, что в случае кризиса поставок газа в одну из стран ЕС, приоритетом для ее соседей должно стать обеспечение газом домовладельцев и больниц в столкнувшейся с проблемой стране, а не поставки собственным промышленным пользователям.

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Принцип может также быть распространен на поставки газа электростанциям, если окажется, что функционирование системы энергоснабжения государства, столкнувшегося с нехваткой газа, окажется под угрозой.

Новое законодательство изначально столкнулось с жесткой оппозицией со стороны ряда стран ЕС. Так, в Великобритании оно было использовано сторонниками Brexit, как довод в пользу выхода страны из Евросоюза.

Евросовету, Европарламенту и Еврокомиссии потребовалось провести несколько раундов трехсторонних переговоров, чтобы прийти к компромиссу и создать финальный вариант "закона о солидарности".

"Переговоры были сложными. Споры вызвал, например, такой момент, как механизмы компенсации, а также вопрос о том, должна ли "солидарность" быть обязательной", - сообщил представитель ЕС.

"Потребовалось много времени, однако ЕС настаивал на необходимости вступления новых правил в силу уже этой зимой", - отметил он.

Тем не менее, сохраняются вопросы о том, каким образом страны ЕС будут компенсировать друг другу стоимость экстренных поставок газа, а также потерянную выручку.

В тексте закона отмечается, что государство, запрашивающее газ в соответствие с "принципом солидарности", должно "быстро выплатить или гарантировать своевременность выплаты справедливой компенсации стране, предоставляющей помощь".

Компенсация должна, как минимум, покрывать стоимость поставленного газа и сопутствующие расходы, а также затраты, связанные с возможными юридическими и арбитражными разбирательствами, говорится в законе.

"Вопрос о компенсациях был одним из ключевых. Я думаю, что принцип в том, что "солидарность" не должна быть бесплатной. Согласованные правила полезны, поскольку они обозначают, какой компенсации стоит ожидать", - сообщил Interfax Natural Gas Daily аналитик Center for Security Studies в Цюрихе Северин Фишер.

Новый закон также включает в себя "условие о прозрачности", обязывающее газовые компании предоставлять регуляторам данные о долгосрочных коммерческих газовых контрактах. Это требование касается контрактов, обеспечивающих 28% ежегодного потребления газа определенной страной ЕС. В предварительной версии закона этот показатель составлял 40%.