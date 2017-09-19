Украина в январе 2018г должна выйти с предложением по привлечению европейского партнера к управлению ГТС - Коболев

Украина в январе 2018 года должна выйти с конкретным предложением по привлечению европейского партнера к управлению своей газотранспортной системой (ГТС), убежден глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Думаю, что после завершения транзитного "кейса" в Стокгольме, а это будет приблизительно в ноябре, нам необходимо в январе выйти к европейским партнерам с конкретным предложением. Это именно та идея, которую предлагает наша команда ("Нафтогаза" - ИФ)", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

По словам А.Коболева, предложение должно быть интересным для европейских компаний, иначе ГТС Украины может повторить судьбу Одесского припортового завода (ОПЗ), который неоднократно и безуспешно выставлялся на приватизацию и в настоящее время простаивает.

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"Такое не должно произойти с "Укртрансгазом", потому что, кроме безопасности и доходов, там работает 20 тыс. чел. Нам нужно удержать этот бизнес в Украине", - подчеркнул глава НАК.

По словам А.Коболева, транзитный и бизнес хранения газа в ПХГ должны быть разделены, поскольку европейские компании могут отпугнуть потенциальные риски, связанные с судебными исками по спорным 11 млрд куб. м газа в хранилищах.

"Подземка с точки зрения инвестора с такой проблемой является токсичным активом. Ни один инвестор не захочет иметь дело с этими $2,5 млрд (стоимость спорных объемов - ИФ). Такая же история была на ОПЗ: там есть долг Фирташу $250 млн… Поэтому подземка должна быть отдельно. При этом, когда я говорю отдельно - это не означает отдельно технологично", - пояснил глава НАК.

А.Коболев напомнил, что для продвижения проекта газопровода Nord Stream 2 РФ предоставила европейским компаниям возможность быть совладельцами объекта и получать соответствующую долю от его работы. В связи с этим Украина для сохранения транзита газа по своей территории также должна сделать привлекательное предложение для вхождения европейских компаний в управление своей ГТС.

Глава НАК добавил, что после 2019 года Украина с большой долей вероятности потеряет часть транзита по своей территории в связи с уже идущим строительством газопровода "Турецкий поток".

Он напомнил, что сохранение транзита газа по территории Украины важно не только с точки зрения получения доходов, но и в целом безопасности украинского государства, поскольку если РФ удастся полностью обойти Украину в части транзита газа, это открывает Москве возможность для полномасштабной агрессии против Киева.

"Надеюсь, что эта теория никогда не станет действительностью, но пока газ идет по территории Украины, атаковать нас в полном масштабе очень тяжело", - сказал он.

Как сообщалось, в соответствии с постановлением Кабмина № 496 от 1 июля 2016 года, отделение оператора ГТС должно состояться в течение 30 дней с даты вступления в силу окончательных решений по сути арбитражных дел между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

У руководства "Нафтогаза" и Минэнергоугля на сегодня разное видение будущего оператора в части бизнесов по управлению магистральными газопроводами, ПХГ и сервисными службами, а также объемов закупки оборудования для производственных нужд.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.