Нацкомфинуслуг по итогам I пол. отмечает сохранение концентрации на украинском страховом рынке

На ТОП-20 страховых компаний Украины, специализирующихся на рисковом страховании, по итогам января-июня 2017 года приходится 66,4% общего объема собранных страховых платежей (в первом квартале - 70%) , в то время как за аналогичный период 2016 года - 64,9%.

Согласно обнародованным на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), ТОП-20 страховщиков, специализирующих на страховании жизни, по итогам первого полугодия текущего года концентрируют 99,8% (в первой половине 2016 года - 99,3%).

При этом регулятор отмечает, что 97,9% всего рынка рискового страхования приходится на 100 компаний, или 37,9% зарегистрированных (264).

Согласно сообщению Нацкомфинуслуг, по рынку страхования жизни индекс Герфиндаля-Гиршмана в первом полугодии 2017 года составил 1425,52 (в первом полугодии 2016 года - 1037,3), по рынку рисковых видов страхования - 339,58 (309,79).

В целом по страховому рынку индекс Герфиндаля-Гиршмана составил 305,81 (268,63).

Как отмечает регулятор, приведенные показатели свидетельствуют о том, что на рынке видов страхования иных, чем страхование жизни, наблюдается значительный уровень конкуренции (значение индекса в три раза меньше - 1000), в то время как на рынке страхования жизни присутствует умеренная монополизация.