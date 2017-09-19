Еврокомиссия проверит действия Ryanair по отмене рейсов

Европейская комиссия проверит ирландскую авиакомпанию Ryanair относительно возможного нарушения прав пассажиров.

На прошлой неделе крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик сообщил, что до конца октября будет отменять от 40 до 50 рейсов в сутки (суммарно около 2,1 тыс., или менее 2% общего числа перелетов). Всего действия авиакомпании могут сказаться на перелетах до 400 тыс. пассажиров.

В Еврокомиссии отметили, что работающие в Европе авиакомпании должны соблюдать действующие правила. В случае отмены внутриевропейских рейсов пассажиры имеют право на крупные компенсации - от 250 до 400 евро.

По словам главы Ryanair Майкла О'Лири, данная мера скажется на репутации перевозчика, а также приведет к убыткам в размере 25 млн евро. Независимые эксперты полагают, что сумма будет больше - почти 35 млн евро, отмечает Deutsche Welle.

М.О'Лири отверг предположения, что массовая отмена рейсов связана с увольнением большого числа пилотов. Он сказал, что причиной являются отпуска летчиков, забастовки авиадиспетчеров и плохая погода.

Однако Norwegian, конкурент Ryanair на рынке бюджетных перевозок, заявила о том, что переманила в свои ряды около 140 пилотов, ранее работавших на ирландскую авиакомпанию.

По данным газеты Irish Independent, проблемы с персоналом у Ryanair действительно существуют, в связи с чем компания стала предлагать новым пилотам в качестве бонуса разовую выплату при устройстве на работу в размере 10 тыс. евро.