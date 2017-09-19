"Укртрансгаз" закачал в ПХГ первые 3 млн куб. м газа для Trafigura и MND

По заявкам международных трейдеров Trafigura (Швейцария) и MND (Чехия) в ПХГ Украины закачано первые 3 млн куб. м газа в режиме "таможенный склад", который позволяет хранить его в течение трех лет без уплаты каких-либо налогов и таможенных сборов.

"Ожидается, что в сентябре оператор газотранспортной системы и газохранилищ Украины предоставит соответствующие брокерские услуги компаниям и, в соответствии с их предварительными заявками, закачает в "таможенный склад" около 50 млн куб. м природного газа", - говорится в сообщении ПАО "Укртрансгаз".

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По данным пресс-службы, УТГ заключил соответствующие договора уже с восьмью компаниями, среди которых международные трейдеры из Чехии, Швейцарии, Мальты и их украинские представительства. Также идет процесс подписания договоров еще с рядом контрагентов.

"Факт начала использования услуги "таможенного склада" является элементом реализации стратегии развития "Укртрансгаза" как полноценного европейского оператора, который хорошо ориентируется в потребностях участников рынка и соответственно для них, а также с целью расширения круга потенциальных заказчиков, внедряет новые услуги. Запуск нового режима функционирования ПХГ "таможенный склад" также является очередным шагом в направлении создания регионального газового хаба на основе ПХГ Украины", - отметил директор по развитию бизнеса УТГ Сергей Макогон.

Как сообщалось, с июня 2017 года иностранные и украинские компании получили возможность хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты таможенных пошлин при условии дальнейшей транспортировки природного газа с территории Украины. Тариф на хранение в режиме "таможенного склада" не отличается от обычного тарифа на хранение газа в ПХГ и составляет 112 грн/тыс. куб. м (около 0,4 евро/МВт) за цикл хранения.

В последние годы украинские хранилища объемом 31 млрд куб. м загружены всего на 50%. В этой связи оператор ГТС Украины предлагает предоставлять услуги хранения иностранным трейдерам, в первую очередь, из соседних стран, где существует дефицит газовых хранилищ – Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Молдова.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.