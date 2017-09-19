Шведская Telia продаст 14% Turkcell примерно за $515 млн

Sonera Holding B.V., дочерняя компания шведского телекоммуникационного холдинга Telia Company, завершила прием заявок на покупку акций турецкой Turkcell, по итогам собранных предложений цена одной акции составила 11,6 турецкой лиры.

Как говорится в сообщении Telia, всего за 153,5 млн акций турецкой компании Sonera Holding получит 1,78 млрд турецких лир, или около $515 млн по текущему курсу лиры.

После сделки доля шведской компании в Turkcell сократиться до 24% с 38%. Этой долей компания будет владеть косвенно, через капитал Turkcell Holding.

"Продажа прямого пакета в Turkcell соответствует стратегии нашей компании, предполагающей фокусирование на бизнесе в странах Северной Европы и Балтии. После завершения сделки мы по-прежнему будем крупнейшими акционерами Turkcell, поэтому приложим все усилия для выхода из акционерного конфликта и восстановления нормального корпоративного управления в Turkcell", - цитируются в пресс-релизе слова президента и главного исполнительного директора Telia Йохана Деннелинда (Johan Dennelind).

Букраннерами размещения выступили Merrill Lynch International (BofA Merrill Lynch), Citigroup Global Markets Limited (Citi) и UBS Limited.

Telia ожидает снижение соотношения долг/EBITDA после завершения сделки на 0,14 (по итогам первого полугодия показатель составляет 1,36).

В мае 2017 года Telia сообщала о завершении прайсинга на пакет из 155 млн акций Turkcell. Тогда цена одной ценной бумаги составила 11,45 турецкой лиры, стоимость всего пакета - 1,775 млрд турецких лир ($513 млн).

Ранее сообщалось, что Telia Company, которой принадлежит 25,71% в российском операторе "Мегафон", также рассматривает возможность продажи части доли в компании.

Turkcell на 51% принадлежит компании Turkcell Holding A.S. Она, в свою очередь, на 52,91% находится в собственности Cukurova Telecom Holdings Ltd. (CTH), на 47,09% - Telia. При этом Alfa Telecom Turkey (структура "Альфа-групп") владеет 49% CTH. В настоящее время (до завершения сделки Telia) с учетом долей в Turkcell Holding и в прямом владении Telia является собственником 38% турецкого оператора, Cukurova - 26,98%, "Альфа" - 13,2%.

Уже в течение более 10 лет "Альфа-групп" добивается от Cukurova получения 13,2% акций Turkcell. Этот пакет Cukurova предоставила в залог по кредиту на $1,7 млрд, взятому у "Альфа-групп" в 2005 году и не погашенному своевременно. В 2014 году Cukurova смогла привлечь средства для погашения кредита, но "Альфа-групп" продолжила добиваться выдачи доли в Turkcell вместо денег, срок выплаты которых прошел. Компания LetterOne (L1), правопреемница "Альфа-групп", несколько раз обращалась к Cukurova с офертой о выкупе доли. Однако турецкий холдинг отклонил это предложение и, со своей стороны, подал в Лондонский международный арбитраж иск к L1 с требованием продать ее долю в Turkcell. Суд отклонил иск.

Акционерный конфликт блокирует корпоративные процессы в Turkcell, в частности, владельцы традиционно не могут договориться о выплате дивидендов и их размере. В совете директоров Turkcell до сих пор не присутствуют представители обеих спорящих сторон - L1 и Cukurova.