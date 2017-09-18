Минобороны в 2018г получит на развитие ВВТ 16 млрд грн

Правительство предлагает направить в 2018 году на развитие вооружений и военной техники (ВВТ) из госбюджета по линии Министерства обороны 15,93 млрд грн, что на 14,3% больше по сравнению с параметрами госрасходов на эти цели в 2017 году.

Данные параметры госфинансирования закреплены в проекте основного финансового закона страны на 2018 год, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту закона, на развитие, закупку и модернизацию ВВТ по линии Минобороны из общего фонда госбюджета планируется выделить 15 млрд 925,51 млн грн, что в 2,5 раз больше в сравнении с параметрами госфинансирования на развитие ВВТ в госбюджете-2017: расходы МОУ на эти цели в госбюджете на 2017 год предусмотрены в размере 6,5 млрд грн, из них 5 млрд 805,49 млн грн должны быть профинансированы из общего фонда.

В январе СНБО одобрил гособронзаказ (ГОЗ) на 2017 год в размере около 11 млрд грн, из них 9 млрд грн должны быть профинансированы из общего фонда бюджета. Еще 3 млрд грн на мероприятия ГОЗ должны быть направлены в рамках дофинансирования Минобороны по линии спецфонда за счет спецконфиската, согласно закрепленному указом президента №183/2017 от 11 июля решению СНБО от 10 июля о дофинансировании сектора безопасности и обороны в 2017 году.