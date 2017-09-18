Экономика

17:54 18.09.2017

Минобороны в 2018г получит на развитие ВВТ 16 млрд грн

Правительство предлагает направить в 2018 году на развитие вооружений и военной техники (ВВТ) из госбюджета по линии Министерства обороны 15,93 млрд грн, что на 14,3% больше по сравнению с параметрами госрасходов на эти цели в 2017 году.

Данные параметры госфинансирования закреплены в проекте основного финансового закона страны на 2018 год, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту закона, на развитие, закупку и модернизацию ВВТ по линии Минобороны из общего фонда госбюджета планируется выделить 15 млрд 925,51 млн грн, что в 2,5 раз больше в сравнении с параметрами госфинансирования на развитие ВВТ в госбюджете-2017: расходы МОУ на эти цели в госбюджете на 2017 год предусмотрены в размере 6,5 млрд грн, из них 5 млрд 805,49 млн грн должны быть профинансированы из общего фонда.

В январе СНБО одобрил гособронзаказ (ГОЗ) на 2017 год в размере около 11 млрд грн, из них 9 млрд грн должны быть профинансированы из общего фонда бюджета. Еще 3 млрд грн на мероприятия ГОЗ должны быть направлены в рамках дофинансирования Минобороны по линии спецфонда за счет спецконфиската, согласно закрепленному указом президента №183/2017 от 11 июля решению СНБО от 10 июля о дофинансировании сектора безопасности и обороны в 2017 году.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина разместит 15-летние евробонды на $3 млрд под 7,375%

Госстат ухудшил оценку роста ВВП Украины во II кв.-2017 ко II кв.-2016 с 2,4% до 2,3%

Пересмотр программы МВФ возможен только после выполнения Украиной взятых обязательств

ДТЭК пока не готов подписать соглашение о продлении управления теплосетями Киева до апреля

Валовой внешний долг Украины во II кв.-2017 возрос на 1,05%

ПОСЛЕДНЕЕ

ДТЭК выполнит все нормы закона о выкупе акций после выкупа СКМ у ФГИ пяти блокпакетов энергокомпаний

Нефть дешевеет на ожиданиях ослабления спроса в США

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,155 грн/$1

МЭРТ получит в 2018г на программы развития ОПК 2 млрд грн

В проекте госбюджета-2018 предусмотрено выручить 200 млн грн от продажи прав на показ в Украине ЧМ-2018 по футболу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4105.html
РЕКЛАМА