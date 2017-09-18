Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,155 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,155 грн/$1 с 26,2275 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,14-26,17 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,1806 грн/$1 с 26,2244 грн/$1. Торговый оборот составил $230,2 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$321,16 млн.