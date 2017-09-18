Экономика

17:51 18.09.2017

МЭРТ получит в 2018г на программы развития ОПК 2 млрд грн

Правительство Украины предлагает направить в 2018 году на госфинансирование программ развития ОПК по линии Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) 1,96 млрд грн, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2017 годом.

Данные параметры закреплены в проекте основного финансового закона страны на 2018 год, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, по линии МЭРТ на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития ОПК, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для производства продукции оборонного назначения из общего фонда госбюджета в 2018 году должно быть профинансировано 1 млрд 957,7 млн грн.

В 2017 году в госбюджете по линии МЭРТ на программы развития ОПК предусмотрено финансирование в размере 785,18 млн грн, из них 385,18 млн грн – из общего фонда, и 400 млн грн - из специального фонда.

МЭРТ с 2016 года получило функции госзаказчика создания новых и наращивания имеющихся производственных мощностей в ОПК.

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