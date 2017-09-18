Экономика

17:33 18.09.2017

В проекте госбюджета-2018 предусмотрено выручить 200 млн грн от продажи прав на показ в Украине ЧМ-2018 по футболу

Кабинет министров Украины намерен получить 200 млн грн от продажи Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) прав на телетрансляцию матчей Чемпионата мира 2018 года по футболу, который пройдет в России.

"Установить, что в 2018 году средства в сумме 200000 тыс. гривен от продажи лицензионных прав для освещения Чемпионата мира по футболу 2018 года зачисляются на счета Национальной общественной телерадиокомпании Украины для обеспечения собственной деятельности", - говорится в пункте 14 заключительных положений проекта закона Украины о государственном бюджете на 2018 год.

НОТУ обладает правами на показ матчей ЧМ-2018, поскольку является членом Европейского вещательного союза, которому ФИФА в 2017 году передала телеправа на показ матчей чемпионата мира в РФ.

Ранее председатель НОТУ Зураб Аласания заявлял, что не намерен транслировать в Украине матчи ЧМ-2018.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Очередной пересмотр программы МВФ возможен только после выполнения Украиной взятых обязательств

ДТЭК пока не готов подписать соглашение о продлении управления теплосетями Киева до апреля

Валовой внешний долг Украины во II кв.-2017 возрос на 1,05%

Энергокомпании из группы ДТЭК обнародовали цены для выкупа акций у миноритариев

Предприятия "Нафтогаза" за 8 мес. уплатили в госбюджет 85 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобороны в 2018г получит на развитие ВВТ 16 млрд грн

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,155 грн/$1

МЭРТ получит в 2018г на программы развития ОПК 2 млрд грн

"Азовмаш" может поставить "Укрзализныци" вагонокомплекты еще на 95 млн грн

ВТБ Банк намерен направить на увеличение уставного капитала 2,592 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА